Автоинспекторы помогли молодой дончанке доехать до роддома
Сотрудники ГИБДД города Аксая помогли беременной женщине вовремя доехать до роддома. Женщина рисковала родить малыша прямо посреди улицы, но благодаря действиям полицейских женщина успела к врачам.
Схватки неожиданно начались в час-пик. Дончанка рисковала не успеть в больницу из-за пробок на дорогах. К счастью, на помощь подоспели гаишники.
- Супруг дончанки обратился за помощью к встретившимся ему по пути сотрудникам ДПС. Благодаря слаженным действиям полицейских женщину удалось быстро доставить в больницу, - сообщили в ГУ МВД по ростовской области.
Неизвестно чем закончилась бы эта история, если бы не помощь сотрудников ГИБДД. Женщину экстренно доставили с мигалками в роддом.
ИСТОЧНИК KP.RU