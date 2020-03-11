2020-03-11T16:33:05+03:00
Общество

Автоинспекторы помогли молодой дончанке доехать до роддома

Схватки настигла женщину в час-пик
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сотрудники ГИБДД помогли семейной паре доехать в роддом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской областиСотрудники ГИБДД помогли семейной паре доехать в роддом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
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Сотрудники ГИБДД города Аксая помогли беременной женщине вовремя доехать до роддома. Женщина рисковала родить малыша прямо посреди улицы, но благодаря действиям полицейских женщина успела к врачам.

Схватки неожиданно начались в час-пик. Дончанка рисковала не успеть в больницу из-за пробок на дорогах. К счастью, на помощь подоспели гаишники.

- Супруг дончанки обратился за помощью к встретившимся ему по пути сотрудникам ДПС. Благодаря слаженным действиям полицейских женщину удалось быстро доставить в больницу, - сообщили в ГУ МВД по ростовской области.

Неизвестно чем закончилась бы эта история, если бы не помощь сотрудников ГИБДД. Женщину экстренно доставили с мигалками в роддом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Автоинспекторы помогли молодой дончанке доехать до роддома
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