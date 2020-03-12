2020-03-12T14:51:40+03:00
Общество

"В гробу я видел такую работу!": В Таганроге предлагают деньги за "репетицию" похорон

Авторы объявлений предъявляют строгие серьезные требования к кандидатам [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушкам и юношам предлагают деньги за фото. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "Девушкам и юношам предлагают деньги за фото. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "
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В городе Таганроге одно из ритуальных агентств хочет взять на работу троих горожан, готовых на снимки в гробу и похоронной одежде. Такое объявление появилось в популярном паблике в социальных сетях.

Объявление разлетелось по Интернету. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "

Объявление разлетелось по Интернету. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "

Заказчики готовы нанять людей приятной внешности и младше 30 лет. Исполнителю потребуется менее двух часов.

Жители Ростовской области бурно отреагировали на публикацию. Они принялись копировать объявление и делиться им в Интернете: «Сейчас бы в гробу селфи замутить! крыша у народа вообще едет», «Есть манекены, не слышали?», «Нельзя живому человеку в гроб ложиться, а тем более фоткаться», «Умереть раньше времени хотите…» и т.д.

Многие люди отметили, что ложиться в гроб – плохая примета. Эти действия могут накликать беду. Другие вспомнили, что найти работу в Таганроге сейчас очень сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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