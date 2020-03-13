Главой Азовского района Ростовской области стал Александр Палатный

13 Март 2020 2020-03-13T14:31:55+03:00

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В администрации Азовского района произошли значительные кадровые перестановки. По пост главы назначен 56-летний Александр Палатный, который ранее был заместителем министра экологии Ростовской области.

Предыдущий руководитель - Валерий Бевзюк ушел в отставку полгода назад. О жизни нового главы района известно, что в 1985 году он окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО, в 2006 году - Военный университет Министерства обороны РФ. Прошел профессиональную переподготовку по курсу «Лесное хозяйство», неоднократно проходил обучение по программам повышения квалификации, в том числе по организации проектной деятельности.

В 2010 году Александр Палатный работал в департаменте лесного хозяйства Ростовской области в должности заместителя директора департамента. Год спустя стал возглавлять департамент. В период с 2014 по 2016 год являлся заместителем министра природных ресурсов и экологии региона, после чего занял должность директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений. Указом губернатора Ростовской области он был назначен первым замминистра природных ресурсов и экологии Дона.

ИСТОЧНИК KP.RU