Как страшный сон: "Ростов" пропустил три безответных мяча от "Локомотива" в первом тайме

15 Март 2020 2020-03-15T20:37:19+03:00

Хорен Байрамян был одним из лучших игроков "Ростова" в первом тайме. Фото: ФК "Ростов"

"Железнодорожники" забили хозяевам голы за десять минут

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По завершению первого тайма ФК "Ростов" проигрывал столичному "Локомотиву" со счётом 0:3. Хозяева пропустили два мяча, забитых из-за штрафной, и ещё один засчитали, как автогол.

Сегодня, 15 марта стадион "Ростов-Арена" "замолчал". Болельщики стали свидетелями футбольной трагедии: донская команда пропустила три гола за десять минут первого тайма.

Автором первого стал сам ростовчанин - вратарь Сергей Песьяков.

Игрок "Локомотива" пробил с 30-и метров, мяч попал в перекладину, отлетел во в спину голкипера и угодил прямо в ворота.

Второй мяч забил Рифат Жемалетдинов. Футболист пробил из штрафной зоны в угол, не оставив вратарю никаких шансов.

Последний мяч на 42-й минуте оформил Гжегож Крыховяк.

Стоит отметить, что в первом тайме хозяева контролировали мяч и постоянно атаковали. У ростовчан 11 ударов в створ против 7-и у соперника.

В начале второго тайма "желто-синие" отквитали один мяч. С пенальти ворота "железнодорожников" поразил точным ударом Ивелин Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU