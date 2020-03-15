Как страшный сон: "Ростов" пропустил три безответных мяча от "Локомотива" в первом тайме
По завершению первого тайма ФК "Ростов" проигрывал столичному "Локомотиву" со счётом 0:3. Хозяева пропустили два мяча, забитых из-за штрафной, и ещё один засчитали, как автогол.
Сегодня, 15 марта стадион "Ростов-Арена" "замолчал". Болельщики стали свидетелями футбольной трагедии: донская команда пропустила три гола за десять минут первого тайма.
Автором первого стал сам ростовчанин - вратарь Сергей Песьяков.
Игрок "Локомотива" пробил с 30-и метров, мяч попал в перекладину, отлетел во в спину голкипера и угодил прямо в ворота.
Второй мяч забил Рифат Жемалетдинов. Футболист пробил из штрафной зоны в угол, не оставив вратарю никаких шансов.
Последний мяч на 42-й минуте оформил Гжегож Крыховяк.
Стоит отметить, что в первом тайме хозяева контролировали мяч и постоянно атаковали. У ростовчан 11 ударов в створ против 7-и у соперника.
В начале второго тайма "желто-синие" отквитали один мяч. С пенальти ворота "железнодорожников" поразил точным ударом Ивелин Попов.
ИСТОЧНИК KP.RU