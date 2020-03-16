В Ростове-на-Дону моют и дезинфицируют автобусы из-за коронавируса
В донской столице общественный транспорт из-за опасности вирусных инфекций ежедневно дезинфицируют и моют, чтобы не допустить распространения гриппа и ОРВИ и коронавируса.
- Между рейсами, во время отстоя на конечных остановках, водители протирают спецсредствами ручки дверей и поручни. А в конце смены проводят влажную уборку всего салона, - сообщает пресс-служба ростовской администрации.
Для дезинфекции автобусов в транспортных компаниях специально закупили моющие средства, а с водителями провели работу по необходимости дезинфекции и влажной уборки ради профилактики распространения вирусных инфекции в Ростове-на-Дону.
Водителей с проявлениями острых респираторных заболеваний - насморком, температурой, кашлем - не допускают к работе на городских маршрутах. Выполнение уборки и дезинфекции контролируется с помощью видеокамер, расположенных в салонах общественного транспорта.
Коронавирус может долго жить на поверхностях, легко передается воздушно-капельным путем при кашле и чихании.
ИСТОЧНИК KP.RU