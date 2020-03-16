2020-03-16T11:39:21+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону моют и дезинфицируют автобусы из-за коронавируса

Выполнение работ контролируется с помощью видеокамер
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дезинфекция салонов автобусов проводится ежедневно. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуДезинфекция салонов автобусов проводится ежедневно. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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В донской столице общественный транспорт из-за опасности вирусных инфекций ежедневно дезинфицируют и моют, чтобы не допустить распространения гриппа и ОРВИ и коронавируса.

- Между рейсами, во время отстоя на конечных остановках, водители протирают спецсредствами ручки дверей и поручни. А в конце смены проводят влажную уборку всего салона, - сообщает пресс-служба ростовской администрации.

Для дезинфекции автобусов в транспортных компаниях специально закупили моющие средства, а с водителями провели работу по необходимости дезинфекции и влажной уборки ради профилактики распространения вирусных инфекции в Ростове-на-Дону.

Водителей с проявлениями острых респираторных заболеваний - насморком, температурой, кашлем - не допускают к работе на городских маршрутах. Выполнение уборки и дезинфекции контролируется с помощью видеокамер, расположенных в салонах общественного транспорта.

Коронавирус может долго жить на поверхностях, легко передается воздушно-капельным путем при кашле и чихании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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