"Нет никаких поводов для паники!": В Ростове-на-Дону чиновники нашли в аптеках маски и противовирусные препараты

17 Март 2020 2020-03-17T13:21:09+03:00

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В Ростове-на-Дону чиновники проверили, есть ли в аптеках противовирусные препараты и медицинские маски. В рейд отправились специалисты Управления торговли и бытового обслуживания города. В общей сложности, им удалось проверить 92 городских аптеки.

По словам начальника Управления Константина Тихонова, дезинфицирующие средства есть в большинстве аптек, а противовирусные - во всех. Их же можно заказать и с доставкой на дом. А вот медицинские маски для взрослых нашли только в четырех аптеках — в центре, на Западном, на Чкаловском и в Александровке.

- Какой-то трагедии в отсутствии фабричных медицинских масок в отдельных аптеках и гипермаркетах я не вижу, - добавил он. - Похожая маска легко изготавливается в домашних условиях из нескольких слоев бинта или марли, а по эффективности ничем не уступает заводским аналогам. Поэтому нет никаких поводов для паники.

ИСТОЧНИК KP.RU