2020-03-17T15:22:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Два матча ФК «Ростов» перенесли из-за коронавируса

Решение о приостановлении чемпионата России вынес РФС
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля. Такое решение вынес Российский футбольный союз. ФК «Ростов» должен был сыграть в двух матчах против «Сочи» и тульского «Арсенала» перенесены. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

- В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, - отмечено в сообщении.

Известно, что матч ФК «Сочи» и «Ростов» должен был сыграть 20 марта в гостях. Встреча с тульским клубом была запланирована на 4 апреля. Игра должна была пройти на домашнем стадионе желто-синих «Ростов-Арены».

Напомним, в минувшие выходные футбольный клуб «Ростов» с разгромным счетом проиграл проиграл московскому «Локомотиву». В рейтинге РПЛ ростовчане опустились на четвертое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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