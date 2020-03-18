Убыль населения в Ростовской области бьет рекорды
Специалисты Ростовстата подвели итоги минувшего года. Результаты оказались неутешительными. Данные представили в отчете ведомства «Об итогах естественного движения населения Ростовской области.
- В период с января по декабрь прошлого года в Ростовской области родилось 37 тысяч 773 человек, скончались 55 тысяч 867 человек, - сообщили в Ростовстате.
По словам представителей ведомства, убыль населения за год превысила более 18 тысяч человек.
Стоит отметить, что по данным официальной статистики в 2016 году показатель смертности в Ростовской области составил 9680 человек, в 2017 году количество увеличилось до 12810 человек, в 2018 году эта цифра достигла 15742 жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU