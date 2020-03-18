Убыль населения в Ростовской области бьет рекорды

18 Март 2020 2020-03-18T17:36:29+03:00

Убыль населения за год превысила более 18 тысяч человек Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Специалисты Ростовстата подвели итоги минувшего года. Результаты оказались неутешительными. Данные представили в отчете ведомства «Об итогах естественного движения населения Ростовской области.

- В период с января по декабрь прошлого года в Ростовской области родилось 37 тысяч 773 человек, скончались 55 тысяч 867 человек, - сообщили в Ростовстате.

По словам представителей ведомства, убыль населения за год превысила более 18 тысяч человек.

Стоит отметить, что по данным официальной статистики в 2016 году показатель смертности в Ростовской области составил 9680 человек, в 2017 году количество увеличилось до 12810 человек, в 2018 году эта цифра достигла 15742 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU