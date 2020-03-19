2020-03-19T11:36:11+03:00
Общество

Адвокат-пенсионер жестоко обманул ветерана ВОВ

Пострадавшая доверила ему свои вклады
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пострадавшая доверила ему свои вкладыПострадавшая доверила ему свои вкладыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области городской суд Таганрога вынес приговор 72-летнему адвокату. Мужчину признали виновным в совершении мошенничества в крупном размере. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Ростовской области.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник оказывал правовую помощь пенсионерке в 2016–2017 годах, которая являлась инвалидом и ветераном Великой Отечественной войны. Адвокат убедил женщину в том, что она должна дать ему разрешение на пользование ее банковскими вкладами. Мужчина снял деньги со счетов и большую часть средств потратил на свои нужды.

Суд приговорил адвоката к трем годам лишения свободы и испытательному сроку. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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