Флаги, звезды и фотозоны: власти Ростова-на-Дону потратят на украшение города ко Дню Победы более 22 млн рублей
Донская столица заметно преобразится к 9 мая. На оформление города к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне власти направят почти 22,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
На двух участках появятся "Галереи 5 звезд". Фото: zakupki.gov.ru
Торжественные флаги установят на площадях Народного Ополчения, Гвардейской, Воинской Славы, Комсомольской, Гагарина, Энергетиков, перед Старо-Покровским храмом и Ростовским государственным музыкальным театром, возле скульптуры «Мать и дитя», на проспекте Стачки, а также проспекте Шолохова – въезде в город со стороны Новочеркасска, на входе в парк им. Горького, на территории от площади Театральной до улицы Каяни.
Копозиция "Флаг". Фото: zakupki.gov.ru
Специалисты разместят объемно-пространственные композиции «9 Мая», «С Днем Победы» и «Фотозону – 75 лет Победы».
Площадь Советов украсит композиция из 48 звезд. На Пушкинской и Университетском появятся "Галереи 5 звезд".
В центре города появится композиция "Тюльпаны". Фото: zakupki.gov.ru
На Большой Садовой установят композицию «Тюльпаны» и оборудуют с подсветкой композиции «9 Мая».
Средства на украшение города будут выделены из городского бюджета .
ИСТОЧНИК KP.RU