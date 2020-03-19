Флаги, звезды и фотозоны: власти Ростова-на-Дону потратят на украшение города ко Дню Победы более 22 млн рублей

19 Март 2020 2020-03-19T13:50:42+03:00

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Донская столица заметно преобразится к 9 мая. На оформление города к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне власти направят почти 22,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На двух участках появятся "Галереи 5 звезд". Фото: zakupki.gov.ru

Торжественные флаги установят на площадях Народного Ополчения, Гвардейской, Воинской Славы, Комсомольской, Гагарина, Энергетиков, перед Старо-Покровским храмом и Ростовским государственным музыкальным театром, возле скульптуры «Мать и дитя», на проспекте Стачки, а также проспекте Шолохова – въезде в город со стороны Новочеркасска, на входе в парк им. Горького, на территории от площади Театральной до улицы Каяни.

Копозиция "Флаг". Фото: zakupki.gov.ru

Специалисты разместят объемно-пространственные композиции «9 Мая», «С Днем Победы» и «Фотозону – 75 лет Победы».

Площадь Советов украсит композиция из 48 звезд. На Пушкинской и Университетском появятся "Галереи 5 звезд".

В центре города появится композиция "Тюльпаны". Фото: zakupki.gov.ru

На Большой Садовой установят композицию «Тюльпаны» и оборудуют с подсветкой композиции «9 Мая».

Средства на украшение города будут выделены из городского бюджета .

ИСТОЧНИК KP.RU