Основатель сети пиццерий «Сицилия» заявил об уверенности в эффективности принятых мер в борьбе с распространением вируса

20 Март 2020 2020-03-20T11:54:01+03:00

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Здоровье и безопасность всегда являются приоритетом в работе, где в центре процесса стоит человек. Но особенно важно создать максимальный комфорт во время возросшей эпидемиологической угрозы.

Сеть пиццерий «Сицилия» проводит целый комплекс мер, чтобы посещение всех пиццерий было таким же приятным и безопасным, как и раньше, а основатель компании Сергей Викторович Неведров убежден в том, что в сложившейся эпидемиологической ситуации выбранные командой векторы являются основными в борьбе с вирусом.

Франчайзер считает, что команда «Сицилии» максимально оперативно отреагировала на рекомендации Роспотребнадзора и во всех заведениях уже были приняты беспрецедентные меры по недопущению распространения заболевания.

1. Весь персонал проходит осмотр перед началом работы. Для контроля динамики температура тела замеряется у сотрудников в течение всего дня. Если будут обнаружены превышение показателей и другие признаки недомогания, такой сотрудник не будет допущен к работе.

Фото: предоставлено сетью пиццерий "Сицилия"

2. Как персонал, так и посетители имеют возможность мыть руки с применением антибактериальных средств. На всех точках установлены соответствующие инструкции.

Фото: предоставлено сетью пиццерий "Сицилия"

3. Во всех помещениях проходит регулярная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется местам повышенного контакта: дверным ручкам, выключателям, перилам, столам, а также местам общего пользования (комнате приема пищи, туалетным комнатам и др.). Каждые два часа все помещения проветриваются.

Фото: предоставлено сетью пиццерий "Сицилия"

4. После каждого посетителя столы обрабатываются дезинфицирующими средствами.

5. На ночь в ресторанах включают антибактерицидные лампы для обработки помещений.

Также собственник акцентирует внимание на том, что, если вы все же решили оставаться дома и не посещать публичные места, сеть пиццерий «Сицилия» приготовила специальное предложение «Наборы еды на день». Усилено направление доставки еды на дом. Все гости по-прежнему могут наслаждаться любимыми блюдами, оставаясь уверенными в их качестве и безопасности. Для этого также внедрен актуальный способ доставки - бесконтактный.

Сотрудники сети «Сицилия» делают все возможное, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, а все существующие ограничения были менее заметными для посетителей.

С.В. Неведров убежден, что недопущение паники и оперативное принятие конструктивных решений, а также по-настоящему эффективных мер поможет нашим гостям справиться со сложившейся ситуацией в позитивном ключе.

www.pizza-sicilia.ru

@pizzasicilia