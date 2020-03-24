Кибермошенник списал с карты ростовчанки 25 тысяч рублей

24 Март 2020 2020-03-24T10:47:22+03:00

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На удочку мошенников попалась жительница Ростова-на-Дону, которая в считанные минуты стала беднее на 25 тысяч рублей.

После этого женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили с московского номера. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником безопасности банка, в котором у нее действительно был открыт счет. Неизвестный рассказал, что по ее карте в настоящий момент проводятся какие-то сомнительные финансовые операции. Услышав, что женщина не имеет к происходящему никакого отношения, тот предположил, что это дело рук мошенников. Он попросил продиктовать даму не только полные данные ее карты, но и секретный код из смс-сообщения. Та сделала все, о чем попросили, а после с ее счета списались все деньги, которые были на карте.

Как добавили в донском главке, в отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело, сейчас ведется розыск предполагаемого преступника. А полицейские в свою очередь обращаются ко всем жителям: не стоит сообщать данные своих карт кому бы то ни было. Банкиры никогда не запросят подобную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU