2020-03-26T09:24:45+03:00
Общество

Отключения света в Ростове-на-Дону 27 марта 2020: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 27 марта 2020
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 27 марта 2020.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 27 марта 2020.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключения света в Ростове-на-Дону 27 марта 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе не будет света в последний день рабочей недели. Известно, что все отключения плановые. Их цель — не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 27 марта*

с 09:00 до 16:00:

- ул. Станиславского, 91-97, 122, 128-132; просп. Соколова, 6-10.

- просп. Шолохова, 264/3; пер. Лётный, 1.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Калужская, 50-76, 53-99; ул. Глинки, 54-94, 51-93; ул. Мурманская, 54-94, 43-87; ул. Арефьева, 56-66; ул. Тихого Дона, 42-48, 49-59; ул. Днепропетровская, 7-35, 8; ул. 20 лет Октября, 71-75.

- ул. Ленина, 101, 103; просп. Нагибина, 12/1, 14, 14А, 16, 18

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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