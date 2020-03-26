В Ростове-на-Дону при пожаре в пятиэтажке погиб человек
В четверг, 26 марта, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около двух часов ночи. Звонившие сообщили, что горит квартира в пятиэтажном доме. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу — на улицу Нансена.
- Пожар произошел в многоквартирном доме под номером 118, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - площадь возгорания составила порядка двадцати пяти метров. После того, как огонь удалось потушить, на месте происшествия было обнаружено тело 50-летнего мужчины.
Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего, который скончался до их приезда.
В ведомстве добавили, что предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, которая загорелась.
По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU