2020-03-26T10:11:06+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону при пожаре в пятиэтажке погиб человек

ЧП случилось на улице Нансена в ночь на 26 марта
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону произошел пожар, который унес жизнь человека. Фото: ГУ МЧС России по РО.В Ростове-на-Дону произошел пожар, который унес жизнь человека. Фото: ГУ МЧС России по РО.
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В четверг, 26 марта, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около двух часов ночи. Звонившие сообщили, что горит квартира в пятиэтажном доме. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу — на улицу Нансена.

- Пожар произошел в многоквартирном доме под номером 118, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - площадь возгорания составила порядка двадцати пяти метров. После того, как огонь удалось потушить, на месте происшествия было обнаружено тело 50-летнего мужчины.

Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего, который скончался до их приезда.

В ведомстве добавили, что предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, которая загорелась.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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