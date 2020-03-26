В Ростовской области пропал 78-летний пенсионер

26 Март 2020 2020-03-26T10:18:36+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 78-летний пенсионер. Известно, что Вячеслав Квачев пропал в городе Аксае в среду, 25 марта. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи и, возможно, страдает потерей памяти.

- В день исчезновения Вячеслав Михайлович был одет в чёрную куртку, синее трико с полосками, желтую майку, кепку и черные калоши, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг". - Рост мужчины 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы едые, короткие, глаза карие.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде и, если вам что-то известно о том, где может быть Вячслав Квачев, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети интернет.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU