Ростовчанка присвоила ребенка родственницы, чтобы получить материнский капитал

26 Март 2020 2020-03-26T10:31:17+03:00

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В Ростовской области возбудили сразу два уголовных дела в отношении местной жительницы, которая попыталась присвоить чужого ребенка, чтобы получить деньги материнского капитала. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что у родственницы дамочки не было паспорта, поэтому когда она родила ребенка, то предоставила чужой документ. Но из роддома она уехала, так и не оформив документы.

В итоге подозреваемая решила воспользоваться ситуацией и получить материнский капитал. Он пришла в ЗАГС, где по медсправке получила свидетельство о рождении на ребенка, а также в пенсионный фонд, где ей был выдан государственный сертификат. Однако его средствами она распорядиться не успела. Так же она покушалась и на получение других пособий, полагающихся в связи с рождением ребенка.

В отношении предприимчивой лжематери возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям «Приготовление к мошенничеству при получении выплат» и «Покушение на мошенничество при получении выплат». Теперь ее ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU