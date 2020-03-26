2020-03-26T11:11:29+03:00
Общество

В Ростовской области на границе задержали больше тысячи детских товаров

Мужчина пытался убедить таможенников, что все это ему пригодится самому
Ольга ГОПАЛО
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Иномарка была под завязку набита детскими вещами. Фото: ЮТУ.Иномарка была под завязку набита детскими вещами. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области на российско-украинской границе остановили автомобиль марки Honda Civic, которая была под завязку набита детскими вещами. Инцидент случился в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Гуково».

Как рассказали в Южном таможенном управлении, автомобиль направлялся в сторону незалежной. Пассажир иномарки пытался объяснить таможенникам, что вез все эти вещи для собственного использования. Их он, якобы, заказал в Интернет-магазине Москвы. Однако люди в форме не стали верить на слово, тем более, что в сумках в общей сложности находилось больше тысячи предметов одежды, такой как детские спортивные костюмы, кофты, футболки, носки и колготки.

- Ассортимент, количество и предназначение предметов, которые гражданин Украины собирался переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза, свидетельствуют о том, что они не относятся к товарам для личного пользования, - сообщил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Сергей Котов.

Следовательно, мужчина должен был внести товар в декларацию и оплатить налоговые пошлины.

В итоге в отношении предприимчивого пассажира было возбуждено административное дело. Теперь ему грозят конфискация товара и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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