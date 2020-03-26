2020-03-26T11:23:44+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина три дня просидел на башенном кране

Его с трудом уговорили слезть с высоты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина три дня провел на башенном кранеМужчина три дня провел на башенном кранеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В донской столице спасатели сняли мужчину с башенного крана, на котором он просидел трое суток. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, дончанин забрался на 70-метровый башенный строительный кран на проспекте Комарова.

Сотрудники компани вели переговоры с мужчиной, после к ним подключились полицейские, а после на помощь правоохранителям пришли городские спасатели ГО И ЧС.

- Когда у мужчины разрядился мобильный телефон, при помощи рации с ним начал общаться заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС Ростова по аварийно- спасательным работам, начальник ПСС Арам Мусоян. Он- то и уговорил его спуститься на землю, - рассказали в ведомстве.

Мужчину, просидевшего три дня на 70-ой высоте, напоили горячим чаем, а затем отправили его в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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