Упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам запускают в ВТБ

26 Март 2020 2020-03-26T11:26:55+03:00

Изменить размер текста: A A

О разработке комплекса мер помощи заемщикам, которые пострадали от эпидемии коронавируса, первым из российских банков заявил ВТБ. Работу по этой программе банк начнет уже с 31 марта.

Так, по ее условиям, все ушедшие на больничный в результате COVID-19 заемщики смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. А все подтверждающие документы - в частности, больничные листы - будут приниматься банком дистанционно, визиты в офис в данном случае исключены. По факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга будет активироваться автоматически. При этом банк уже получает первые обращения клиентов и начинает работу по ним в индивидуальном формате.

Кроме того, клиенты сохраняют возможность воспользоваться и оформленными страховыми программами, которые дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

- Крайне важно для нас оказать поддержку остальным заемщикам, которые понесли финансовые потери в результате распространения пандемии, - добавили в пресс-службе ВТБ. - Наш банк уже сейчас готов предлагать программы реструктуризации кредитов, которые включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита, снижение ставки. Решение по каждому обращению будет принято банком в индивидуальном порядке. ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и решать их с максимальной эффективностью.