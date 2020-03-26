В Волгодонске бухгалтера детского сада обвинили в хищении почти 13 миллионов рублей

26 Март 2020 2020-03-26T11:54:08+03:00

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В городе Волгодонске на скамье подсудимых может оказаться бухгалтер одного из детский садов, который расположен к городе атомщиков. Известно, что ее подозревают в мошенничестве.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, все началось с того, что сотрудники надзорного ведомства решили проверить, как соблюдается законодательство при оплате страховых взносов. В итоге выяснилось, что главный бухгалтер детского сада перечисляла на свой банковский счет денежные средства, которые должна была направлять во внебюджетные фонды. Таким образом в ее кармане осели более 12,8 миллиона рублей. Деньги с лицевого счета учреждения были похищены за три года.

В отношении предприимчивой работницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда, а ее признают виновной, ей грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU