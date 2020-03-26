2020-03-26T14:08:54+03:00
Общество

Региональный оператор рассказал кому положены льготы за вывоз мусора

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
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О том, кто из дончан может оформить льготу на оплату услуг за вывоз твёрдых коммунальных отходов и как это сделать рассказала коммерческий директор регионального оператора ГК «Чистый город» Светлана Таможникова.

- По закону, услуга по обращению с ТКО относится к коммунальной, и все граждане обязаны оплачивать её полностью, до 10 числа каждого следующего за расчётным месяцем. Вовремя оплаченная услуга гарантирует не только спокойствие при отсутствии коммунальных долгов, но и получение мер соцподдержки, - подчеркнула Светлана Таможникова.

Расчёт компенсации расходов производится органами социальной защиты населения индивидуально для каждой льготной категории граждан.

По словам коммерческого директора, сегодня в Ростовской области получить льготу на вывоз отходов имеют право: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, инвалиды первой, второй и третьей групп, а также семьи, имеющие детей-инвалидов.

Кроме того, компенсация за оплату услуги «по обращению с ТКО» предоставляется: ветеранам труда Ростовской области. Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, в том числе приёмных, и иные лица в соответствии с законодательством также имеют право на компенсацию затрат.

Также Светлана Таможникова рассказала о экологической сознательности бизнес-сообщества и чем грозит неуплата и просрочка по вывозу коммунальных отходов.

- Жители Ростова-на-Дону большие молодцы в плане платежей. Они сознательно относятся к уплате коммунальных услуг, в частности вывоза ТКО, - отметила Светлана Таможникова.

Напомним, для того, чтобы своевременно оплатить услугу по вывозу твердых коммунальных отходов необязательно выходить из дома. Дистанционная оплата услуги доступна через приложение «Сбербанк онлайн», а также посредством подключения автоплатежа: фиксированная сумма будет списываться со счёта абонента ежемесячно в одно и то же время.

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