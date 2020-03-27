В Ростовской области завод смазочных материалов начнет выпускать антисептический гель для рук

27 Март 2020 2020-03-27T12:45:49+03:00

Пробная партия антисептического геля будет готова уже в ближайшее время Фото: Артем КИЛЬКИН

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Специалисты Новочеркасского завода смазочных материалов, который входит в ГК «Титан», разработали формулу геля-антисептика. Как рассказали в управлении информполитики по Ростовской области, производство будет запущено в ближайшее время.

Новый продукт планируют применять в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Антибактериальный гель поможет поддержать чистоту рук и мягко очистить их от загрязнений и микробов. Новое средство позволит обеспечить запрос российского рынка на бытовые антисептики, - отмечается в сообщении ведомства.

Пробная партия антисептического геля будет готова уже в ближайшее время. Новую продукцию будут разливать в емкости 300,500 и 1000 мл. По предварительной информации, ежемесячно завод выпускать до 300 тонн новой продукции. Эксперты считают, что донской антисептический гель ничем не будет уступать зарубежным аналогам.

ИСТОЧНИК KP.RU