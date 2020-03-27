2020-03-27T14:50:59+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону: пенсии получат раньше

Выясняем, как будут доставлять пенсии из-за коронавируса в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, как будут доставлять пенсии из-за коронавируса в Ростове-на-Дону.Выясняем, как будут доставлять пенсии из-за коронавируса в Ростове-на-Дону.Фото: Ольга КОСТИНА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: пенсии дончане получат раньше. Как рассказали в региональном Пенсионном фонде, выплату пенсий и социальных выплат по линии за апрель, а также ежегодную и единовременную выплаты ко Дню Победы профинансируют досрочно.

Речь идет о тех пенсионерах, которые их получают деньги на банковские карты и счета не позднее 10 числа ежемесячно - то есть в первую порцию финансирования. Перечисление денежных средств им будет осуществлено с 27 марта.

Пенсионеры-вкладчики банков, получающие выплаты не позднее 16 и 23 числа каждого месяца, получат апрельскую пенсию и выплаты ко Дню Победы по обычному графику в апреле.

А вот через отделения почтовой связи и альтернативные доставочные предприятия выплата апрельских пенсий и одновременно с ними выплат ко Дню Победы начнется с 3 апреля и будет осуществляться согласно графикам выплаты и режиму работы этих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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