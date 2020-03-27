27 Март 2020 2020-03-27T17:24:39+03:00

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Перенос ОГЭ 2020 в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников. Известно, что проведение основного периода государственной итоговой аттестации для девятиклассников в этом году планировалось с 22 мая по 30 июня. При этом в России на участие в экзаменах зарегистрировались более 1,4 миллиона девятиклассников. Из них на Дону его должны сдавать всего 40 тысяч человек. Об этом газете "Комсомольская правда-Ростов" сообщили в региональном министерстве образования.

Однако дело в том, что в связи с особым положением, которое введено в том числе и на Дону из-за коронавируса, сроки экзамена будут перенесены. В частности, сдача экзаменов в новых реалиях запланирована теперь на 9 июня. В ведомстве добавили, что такое решение сейчас готовят Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Министерство просвещения РФ. Причина - складывающайся эпидемиологическая обстановка, а также объявление с 30 марта по 3 апреля нерабочими днями.

ИСТОЧНИК KP.RU