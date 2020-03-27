Под Ростовом загорелась сухая трава

27 Март 2020 2020-03-27T17:26:01+03:00

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В пятницу, 27 марта, в районе хутора Большой Лог, который расположен в Аксайском районе, произошел пожар. Загорелось поле с сухой травой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По словам очевидцев, клубы черного дыма стали стремительно распространяться по территории. Запах гари ощущается неподалеку от места произошедшего пожара.

- Сообщение о возгорании поступило в 16:27. На место произошедшего отправлены 1 единица техники и 4 человека личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Сейчас площадь пожара уточняется. Специалисты делают все возможно, чтобы как можно быстрее справиться с произошедшим возгоранием в донском хуторе Большой Лог.

ИСТОЧНИК KP.RU