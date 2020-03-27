2020-03-27T17:32:11+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ 2020 в Ростове-на-Дону из-за коронавируса, когда пройдут экзамены для школьников

Перенос ЕГЭ в Ростове-на-Дону запланирован на 8 июня 2020, в связи с распространением коронавируса
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Перенос ЕГЭ в Ростове-на-Дону запланирован на 8 июня 2020, в связи с распространением коронавируса.Перенос ЕГЭ в Ростове-на-Дону запланирован на 8 июня 2020, в связи с распространением коронавируса.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Перенос ЕГЭ 2020 в Ростове-на-Дону из-за коронавируса, когда пройдут экзамены для школьников. Как рассказали в донском министерстве образования, в настоящее время на федеральном уровне готовятся проекты приказов переносе сроков экзаменов. Известно, что проект нового расписания экзаменов будет в ближайшие дни направлен в региональные органы управления образованием вместе с разъяснениями по организации работы в связи с переносом сроков государственной итоговой аттестации.

Ориентировочно, срок начала основного периода ЕГЭ 2020 года будет перенесен на 8 июня.

Напомним, до пандемии коронавируса основной период сдачи экзамена должен был проходить с 25 мая по 29 июня. В Ростовской области его должны сдавать более 16,5 тысячи одиннадцатиклассников.

Интересно, что самый большой по численности экзамен по русскому языку: в нем примут участие 17,5 тысяч человек. А вот математику напишут более 17 тысяч выпускников – из них экзамен профильного уровня – 9,4 тысячи участников и 7,7 тысячи – базового уровня.

А в ТОП-5 предметов по выбору у донских школьников по сравнению с прошлыми годами не изменился. В пятерку самых популярных вошли обществознание - 8,8 тысячи участников (47,2%), физика – 4,3 тысячи (23%), биология – 3,5 тысячи (18,6%), история – 3,1 тысячи (16,6%), химия – 2,3 тысячи (12,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С продуктами проблем не будет: донских жителей полностью обеспечат продовольствием на время карантина
Ростовчанка заплатит 500 рублей за нарушение карантина
В Ростове-на-Дону яркое световое шоу покажут в День Победы
В ВТБ рассказали, как будут работать офисы с 30 марта по 5 апреля
Перенос ЕГЭ 2020 в Ростове-на-Дону из-за коронавируса, когда пройдут экзамены для школьников
Под Ростовом загорелась сухая трава
Перенос ОГЭ 2020 в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников
«Противочумных костюмов мы даже не видели»: сотрудница больницы Каменска-Шахтинского — о ситуации с уволившимися из-за коронавируса врачами
Нерабочая неделя в Ростов-на-Дону: общественный транспорт в донской столице будет работать, как на выходных
Коронавирус в Ростове-на-Дону: пенсии получат раньше
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: инвалидность будут устанавливать дистанционно
Ростовская спортсменка не может отсудить алименты на сына от футболиста "Сочи" Ивана Новосельцева
"Не становитесь жертвами манипуляций!": губернатор Ростовской области призвал людей не верить фейкам
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: с 30 марта закрывают МФЦ
В Ростовской области завод смазочных материалов начнет выпускать антисептический гель для рук