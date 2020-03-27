2020-03-27T17:43:41+03:00
Общество

В ВТБ рассказали, как будут работать офисы с 30 марта по 5 апреля

Уже сейчас большинство операций можно совершить онлайн
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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В ВТБ рассказали, как будут работать офисы с 30 марта по 5 апреля в рамках исполнения указа Президента РФ от 25 марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и «Информации Банка России о работе банков и платежной системы, операциях Банка России с 30 марта по 3 апреля».

В частности, 28 марта все отделения банка будут работать в стандартном режиме субботы, а 29 марта – по режиму воскресенья. А вот с 30 марта по 5 апреля текущего года – по режиму выходного дня. В финансовой организации добавили, что обслуживание юридических и физических лиц будет производиться более чем в 180 отделениях. При необходимости ВТБ будет готов увеличить число дежурных точек продаж - их список размещен на официальном сайте банка.

Кроме того, в розничных офисах ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. А в рамках рекомендаций медиков банк просит клиентов во время ожидания соблюдать между собой дистанцию - не менее 1,5 метров.

К слову, уже сейчас большинство операций можно совершить в web-версии или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Так, клиент дистанционно может подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции.

- Рекомендуем нашим клиентам в настоящий момент использовать возможности дистанционного обслуживания и минимизировать число посещений банковских офисов, - добавили в банке.

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