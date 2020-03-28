В Ростове-на-Дону на Западном «Мерседес» насмерть сбил девушку

28 Март 2020 2020-03-28T09:43:16+03:00

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Накануне, 27 марта, в городе Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь человека. Известно, что авария случилась около 21:30 вечера на проспекте Стачки, что в Западном жилом массиве.

Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, там автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого была 41-летняя женщина, сбил пешехода. По предварительным данным, 19-летняя девушка переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Травмы, которые получила пострадавшая, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшие на место произошедшего медики скорой помощи, к сожалению, ничем не смогли помочь пациентке: молодая девушка скончалась до приезда врачей неотложки.

По факту произошедшего уже проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU