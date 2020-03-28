2020-03-28T12:15:08+03:00
Общество

В Ростовской области домработница обокрала пенсионеров, чтобы погасить кредит

Предприимчивую дамочку задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Чужие деньги потребовались для того, чтобы заплатить за кредит.Чужие деньги потребовались для того, чтобы заплатить за кредит.Фото: Ольга КОСТИНА
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В полицию Ростовской области обратился 77-летний пенсионер, который рассказал, что стал жертвой преступления. Инцидент произошел в Веселовском районе Дона. По словам мужчины, они с женой откладывали деньги, которые хранили у себя дома. Однако наличность пропала.

Стражи порядка выяснили, что к пожилым людям приходит женщина, которая наводит порядок у них в доме и ухаживает за хозяевами. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, 27-летнюю подозреваемую удалось задержать. Та отпираться не стала и призналась полицейским, что деньги ей понадобились для того, чтобы погасить кредит в банке.

В отношении дамочки уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а работницу признают виновной, ближайшие несколько лет она может провести в местах не столь отдаленных. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

К слову, украденные деньги гражданочка пообещала вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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