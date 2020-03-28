В Ростове-на-Дону наркотики нашли у мужчины с удостоверением следователя

28 Март 2020 2020-03-28T12:57:39+03:00

Сам он также, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения

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В городе Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который вызвал подозрения у стражей порядка.

Как сообщает портал 1Rnd.ru, инцидент произошел на улице Вавилова, что в Октябрьском районе города. По предварительным данным, остановленный правоохранителями мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, во время обыска у него обнаружили пакет с неизвестным веществом белого цвета. Стражи порядка предположили, что это мог быть наркотик. В настоящее время зелье отправлено на экспертизу в спецлабораторию, где сотрудникам предстоит опровергнуть или подтвердить эту догадку.

Интересно, что сам мужчина представился следователем, а при нем было обнаружено соответствующее удостоверение сотрудника Следственного комитета региона.

По данным портала, сейчас в этом деле уже разбираются прокуратура и в аппарате Следственного управления СК России по Ростовской области. Совсем скоро станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU