В Ростове-на-Дону наркотики нашли у мужчины с удостоверением следователя
В городе Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который вызвал подозрения у стражей порядка.
Как сообщает портал 1Rnd.ru, инцидент произошел на улице Вавилова, что в Октябрьском районе города. По предварительным данным, остановленный правоохранителями мужчина был в состоянии наркотического опьянения.
Кроме того, во время обыска у него обнаружили пакет с неизвестным веществом белого цвета. Стражи порядка предположили, что это мог быть наркотик. В настоящее время зелье отправлено на экспертизу в спецлабораторию, где сотрудникам предстоит опровергнуть или подтвердить эту догадку.
Интересно, что сам мужчина представился следователем, а при нем было обнаружено соответствующее удостоверение сотрудника Следственного комитета региона.
По данным портала, сейчас в этом деле уже разбираются прокуратура и в аппарате Следственного управления СК России по Ростовской области. Совсем скоро станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU