В группе компаний «Россети» прошло заседание штаба по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции

28 Март 2020 2020-03-28T13:45:04+03:00

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В период введения в России беспрецедентных мер, направленных на профилактику и сдерживание распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в группе компаний «Россети» прошло заседание оперативного штаба.

- В ближайшее время нам предстоит решить ряд критически важных задач для обеспечения стабильного функционирования и развития электросетевой инфраструктуры, - озвучил на нем генеральный директор Павел Ливинский. - И первое - это обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Особенно важно уделить внимание социально значимым и ключевым инфраструктурным объектам: на особом контроле - подача электроэнергии медицинским учреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим предоставление госуслуг, сотовой связи и доступа к сети интернет, а также вычислительного оборудования. Продолжаем уделять особое внимание организациям, предоставляющим населению онлайн услуги, а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.

Кроме того, на дежурстве остается производственный персонал компании, специалисты продолжают обслуживать линейные и подстанционные объекты.

- Мы обязаны предоставить им полную защиту, обеспечив персонал необходимыми средствами защиты, дезинфекции и профилактики, а также следить за минимизацией контактов сотрудников как с внешним миром, так и внутри малых производственных групп, - добавил он. - А для офисных сотрудников есть возможность удаленной работы. Важно эти дни им провести дома, исключив все необязательные контакты.

По мнению руководителя, производственный персонал – главный актив компании. И задача - не только защитить его, но и обеспечить достойное вознаграждение работникам за их ежедневный труд в этих непростых условиях.