В Ростовской области в розыск объявлен 38-летний мужчина

28 Март 2020 2020-03-28T15:36:10+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен Борис Давыдов. Известно, что еще 12 марта этого года он ушел из дома, расположенного в Сальском районе. Однако с тех пор никто не знает, где он может находиться - ни родные, ни близкие.

- В тот день он был одет в белые кроссовки, синие джинсы и куртку такого же цвета, серую кофту, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - На вид мужчине 38 лет, он худощавого телосложения, рост 168 сантиметров, волосы темные и короткие, лицо овальное, глаза серые, рот средний, губы толстые, размер обуви - 42-й.

Мужчина пропал еще 12 марта. Фото: ГУ МВД России по РО.

Из особых примет - татуировка «парашют с волком» на правом плече, на левом плече татуировка «китайские иероглифы», а на левой груди татуировка «скорпион».

Донские полицейские обращаются ко всем, кто может знать, где находиться мужчина, позвонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: 8 (863) 725-18-85, 8 (863) 725-13-32, 8 (863) 725-24-62 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU