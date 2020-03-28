В Азовском районе у мужчины украли электроинструмент на 137 тысяч рублей
В полицию Азовского района обратился местный житель, который рассказал, что его обворовали. По словам дончанина, когда он приехал на стройку, то увидел - из дома пропали электроинструменты. Общую сумму ущерба владелец вещей оценил в 137 тысяч рублей.
Как рассказали в донском главке, по горячим следам удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель. Тот признался стражам порядка, что залез в дом через окно, отжав металлопластиковую раму. Инструмент ему удалось продать, а вырученные деньги он даже успел потратить.
В отношении задержанного сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет подозреваемый проведет за решеткой. Конечно, если к такому выводу придет суд. Своей участи мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU