2020-03-28T17:05:38+03:00
Общество

Карантин из-за коронавируса в Ростове-на-Дону: строительство медицинского военного центра завершат к 15 мая

Там обеспечат необходимой медицинской помощью и военнослужащих, и гражданских
Ольга ГОПАЛО
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При необходимости, медпомощь окажут всем.При необходимости, медпомощь окажут всем.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Карантин из-за коронавируса в Ростове-на-Дону: строительство медицинского военного центра завершат уже к 15 мая 2020 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Речь идет о создании медицинских центров, которое проходит в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей Минобороны РФ. Всего их будет 16, а построены они будут в четырех федеральных округах. Сообщается, что там смогут оказать нужную медпомощь, как военнослужащим, так и пациентам из числа гражданского населения, в случае необходимости.

Известно, что в Ростове-на-Дону будет расположен самый большой многофункциональный медцентр в Южном военном округе. Он будет рассчитан на 160 мест. Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе для эндоскопии,анестезиологии и компьютерными томографами. Кроме того, для будущих центров формируется необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Сейчас работы ведутся силами военных круглосуточно, в три смены. И уже до конца недели будет завершена заливка фундамента.

Всего же на строительство 16 медценров выделено 8,8 миллиарда рублей. Их общая вместимость 1 600 койкомест

ИСТОЧНИК KP.RU

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