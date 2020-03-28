2020-03-28T19:21:40+03:00
Происшествия

Во время тушения пожара на левом берегу Дона погиб человек

Огонь распространился на площади в 25 гектаров
Ольга ГОПАЛО
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Огонь распространился на площади в 25 гектаров. Фото: ГУ МЧС России по РО.Огонь распространился на площади в 25 гектаров. Фото: ГУ МЧС России по РО.
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В Ростове-на-Дону вот уже несколько часов тушат крупный пожар. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил в 13:52 в субботу, 28 марта. Звонившие рассказали, что возгорание произошло в районе улицы Чермордачки, что на левом берегу Дона.

Первоначально площадь возгорания составила 700 квадратных метров, но из-за сильного ветра уже достигла 25 гектаров! Известно, что на месте сейчас работают больше ста человек пожарных, а также полсотни единиц техники.

В Ростове-на-Дону произошло возгорание площадью 700 квадратных метров.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, стадиону «Ростов-Арена» в настоящее время огонь не представляет опасности.

Однако есть и первые потери. В огне погиб пожарный. В ведомстве официально подтвердили факт его гибели.

- В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются, - озвучили там.

Предположительно, это 30-летний пожарный ПЧ-3. Об этом сообщил "Комсомольской правде" собственный источник.

"Комсомолка" приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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