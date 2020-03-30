На Ростовском ипподроме перенесли открытие сезона

30 Март 2020 2020-03-30T12:44:23+03:00

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В донской столице из-за угрозы распространения коронавируса на Ростовском ипподроме решили перенести открытие сезона скачек, сообщили в пресс-службе ипподрома.

- Для защиты здоровья посетителей открытие скакового сезона на Ростовском ипподроме, запланированное на начало мая 2020 года, переносится на более позднее время, – отмечено в сообщении.

Точная дата открытия сезона скачек пока неизвестна. Сотрудники ипподрома пообещали проинформировать об этом дополнительно.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донском регионе сейчас принят целый комплекс мер для предотвращения распространения опасной болезни. На Дону были запрещены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры, заведения общественного питания (осуществляет работу только доставка еды), развлекательные центры и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU