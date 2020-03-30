2020-03-30T13:35:11+03:00
Происшествия

В Ростове поймали женщину, которая выбрасывала ребенка в мусорный жбан

Новорожденную малышку удалось чудом спасти
ТАТЬЯНА ЛЫСЕНКО
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Полицейские задержали бездушную горе-мамашу и доставили в райотдел.Полицейские задержали бездушную горе-мамашу и доставили в райотдел.Фото: архив "КП"
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Глубокой ночью 30 марта в донской столице молодые люди на улице 2-й Краснодарской, неподалеку от Аллеи Роз, увидели, как женщина лет 44-50, изрядно накачанная спиртным, пыталась выбросить в мусорный жбан подозрительный пакет.

Заподозрив неладное, бдительные горожане приблизились к опьяненной алкоголем особе и с ужасом разглядели, что в пакете плачет грудной младенец!

Как сообщил «Комсомольской Правде — Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона, очевидцы тут же отобрали ребенка у неадекватной тетки. Не позволили ей скрыться и позвонили в «скорую». Прибывшие медики вызвали полицию и экстренно доставили новорожденную девочку, предположительно 20-ти дней от роду, в отделение патологии новорожденных городской больницы № 20.

Малышка находилась в ужасном истощенном состоянии. Врачи у нее констатировали гипотрофию. Сейчас жизнь крохотной ростовчанки, к счастью, вне опасности.

А бездушную особу, пытавшуюся выбросить младенца в мусорный жбан, как ненужного котенка, доставили в райотдел полиции. Выяснением всех обстоятельств этого происшествия занимаются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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