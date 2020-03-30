2020-03-30T14:24:27+03:00
Общество

В Ростовской области с ножом напали на 92-летнюю пенсионерку

Добычей преступника стали 48 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Пожилые люди часто становятся жертвой преступников.Пожилые люди часто становятся жертвой преступников.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию Ростовской области обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что стала жертвой преступников. Инцидент случился в Целинском районе.

По ее словам, кто-то проник к ней в дом. Угрожая ножом, неизвестный потребовал отдать все деньги, которые есть. Бабуля не задумываясь отдала 48 тысяч рублей. Стражи порядка приняли заявление у 92-летней женщины и начали поиск преступника.

По горячим следам им удалось задержать подозреваемого. Им оказался 54-летний земляк бабушки. Он рассказал, что когда женщина легла спать, проник к ней в дом через окно. К слову, он уже успел потратить все, что отобрал у старушки.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Известно, что у него за плечами уже есть не одна судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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