Жительница Ростовской области собственноручно передала лжебанкирам 90 тысяч рублей

30 Март 2020 2020-03-30T13:44:04+03:00

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В Ростовской области жертвой мошенников стала местная жительница, которая обеднела за несколько минут на 90 тысяч рублей. Так, жительница Морозовска узнала, что с ее банковским счетом происходят какие-то странные вещи. Об этом ей сообщила якобы сотрудница банка, позвонившая на мобильный телефон. Дама попросила назвать для точности пароль из смс и цифры на карте, после чего все деньги, которые были на ней, утекли в неизвестном направлении.

Обманутая дончанка после этого сразу же обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело. В донском главке напомнили, что сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будут звонить и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. Поэтому никому не следует передавать свои персональные данные или данные о картах.

ИСТОЧНИК KP.RU