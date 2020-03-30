В Ростове-на-Дону задержали парочку, делавшую тайники-закладки

30 Март 2020 2020-03-30T13:57:12+03:00

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В городе Ростове-на-Дону на карандаш полицейских попалась парочка, которую подозревают в сбыте наркотиков.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, речь идет о 22-летней ростовчанке и ее 24-летнем приятеле из Новочеркасска. Когда молодых людей доставили в ближайший отдел полиции, выяснилось, что при них были свертки с порошкообразным веществом. Позже в специализированной лаборатории подтвердили, что в них находились наркотики, общий вес которых составил 17 граммов.

Задержанные рассказали полицейским, что расфасовали их для того, чтобы распространять путем тайников-закладок. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Им грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Решения суда они будут дожидаться, находясь под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU