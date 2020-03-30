На донской трассе произошла авария с участием трех фур

30 Март 2020 2020-03-30T15:31:05+03:00

Один из водителей при движении не рассчитал оптимальное расстояние и скорость. Фото: ГКУ РО «РО ПСС»

Один из водителей не справился с управлением

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Серьезная авария с участием трех фур произошла накануне днем в Миллеровском районе. Как сообщили в региональной поисково-спасательной службе, на дороге столкнулись грузовики марки Mercedes.

По предварительной информации, на 859-м км автодороги М-4 «Дон» около 16:00 водитель груженой фуры врезался в два стоявших на ремонте на обочине дороги грузовика. Предположительно, это произошло из-за того, что мужчина не рассчитал оптимальное расстояние и ехал не на безопасной скорости. Сильные механические повреждения получил один из грузовиков. Эта фура восстановлению не подлежит из-за многочисленных поломок, полученных в результате ДТП.

Известно, что пострадавшие во время серьезной аварии водители грузовиков отказалась от медицинской госпитализации. На место аварии для установления всех обстоятельств происшествия были вызваны соответствующие службы, которые устанавливают детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU