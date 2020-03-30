2020-03-30T16:12:19+03:00
Общество

Регоператор ГК «Чистый город»: вывоз мусора в нерабочую неделю на особом контроле

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Фото: предоставлено ГК «Чистый город»Фото: предоставлено ГК «Чистый город»
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Региональный оператор ГК «Чистый город», как предприятие относящиеся к отрасли жизнеобеспечения, с 30 марта по 5 апреля, продолжает работу в штатном режиме.

Для обеспечения вывоза отходов в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе задействовано более 140 единиц техники. Специалисты ГК «Чистый город» отслеживают движение мусоровозов и осуществляют оперативный мониторинг ситуации. При необходимости к уборке будет привлечено более 10 единиц резервной техники.

- Вывоз ТКО идёт по графику, 30 марта все машины вышли на линию. В период самоизоляции прогнозируется увеличение количества отходов. Мы к этому готовы и обеспечим беспрерывную работу отрасли для оказания качественной коммунальной услуги населению, - подчеркивает генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Усилен контроль состояния здоровья сотрудников перед выходом на линию.

Напомним, все абонентские отделы переведены на дистанционное взаимодействие с населением. Оплатить услугу можно не выходя из дома: через Сбербанк онлайн или подключив автоплатёж. Письменное обращение потребители могут направить на электронную почту info-rostov@clean-rf.ru либо оставить в боксах для корреспонденции рядом с офисами регоператора. В штатном режиме работает «горячая линия». Её номер 8-800-707-05-08.

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