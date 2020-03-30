Премьер-министр РФ призвал ввести режим самоизоляции по всей России

30 Март 2020 2020-03-30T16:06:43+03:00

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Представители власти в регионах России должны проработать введение дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса, следуя примеру Москвы и Московской области. Как сообщает kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об этом на совещании со своими заместителями в понедельник, 30 марта.

- Вчера (29 марта,-Ред.) указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые предпринимаются, - это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, - сказал он.

Согласно поправкам, в Москве во время самоизоляции вне зависимости от возраста людям разрешается покидать квартиры только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.

Сейчас по всей стране вводятся меры для того, чтобы нерабочая неделя для людей прошла комфортно в режиме самоизоляции.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство страны одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях по вопросу введения штрафов за нарушение режима карантина. В настоящее время эти поправки находятся на рассмотрении в Госдуме.

Так, людям, которые не соблюдают правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. В случае нарушения санитарно-эпидемиологических норм придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей, а за повторное нарушение штраф для граждан составит от 150 до 300 тысяч рублей. Юридическим лицам предложенные правительством штрафы достигнут одного миллиона рублей.

По словам премьера, главное - не снижать темп в борьбе с распространением коронавируса. Основной задачей правительства Мишустин назвал работу на опережение.

- Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Решения, которые были приняты - президента, правительства - были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших, - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, в первую очередь поддержку получат самые пострадавшие отрасли — транспорт, туризм, гостиничный бизнес, а также общепит. Из Резервного фонда страны выделят около 1,5 миллиардов рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, которые сейчас вывозят россиян из других стран.

Для сферы досуга, развлечений и спорта также разрабатываются меры поддержки.

- Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода . При этом оплату одной трети этих платежей возьмет на себя государство, предоставляя субсидии, и еще одной трети - банки для кредитного портфеля до полутриллиона рублей, - отметил премьер.

Уже в июле 2020 года правительство расширит специальный налоговый режим для самозанятых. В регионах он будет введен по распоряжению местных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU