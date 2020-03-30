2020-03-30T16:33:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Версия: россияне уже переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией

Эпидемиологи и вирусологи выступили против этого мнения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самыми надежными способами не заразиться являются самоизоляция и соблюдение всех необходимых мер безопасностиСамыми надежными способами не заразиться являются самоизоляция и соблюдение всех необходимых мер безопасностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус во всем мире стал самой обсуждаемой темой. В последнее время часто всплывает версия обывателей о том, что многие из нас в конце прошлого – начале этого года переболели очень тяжелым ОРВИ, который и являлс коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, у людей в течение нескольких дней держалась высока температура, была слабость, головная боль, кашель, а также изменения в легких.

Именно в это время в Китае медики стали фиксировать первые случаи заболевания. По мнению экспертов, естественно, что складывается в стройную логическую цепочку: вирус их Уханя мог быстро добраться до Москвы, Санкт-Петербурга, ведь тогда любители путешествий часто и свободно ездили из России и обратно. Если рассуждать логически, то люди могли завезти коронавирус в нашу страну. А в сезон ОРВИ люди сами того не зная переболели им в более легкой форме. Эта версия дает надежду, что у многих из нас уже успел выработаться иммунитет, так как организм, переболев, научился бороться опасной для жизни людей болезнью.

По информации kp.ru, российские эпидемиологи, вирусологи категорически против этой обнадеживающей версии.

Представитель российского отделения ВОЗ Мелите Вуйнович, которая является одной из самых компетентных спикеров по теме COVID-19, ответила на этот вопрос во время участия в видео-форуме «Следующие 20 лет «Коронавирус».

- Я очень удивляюсь, что люди всегда думают, что прочитав три статьи, даже научные, станут экспертами в какой-то теме. Это как если бы я сказала, я сейчас строю дом, знаю немного математики, поэтому я инженер и архитектор мне не нужен. Потом этот дом рухнет. Если никого внутри нет, ну, нормально. То же и в медицине, - отмечает она. - Много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма.

По словам экспертом, самыми надежными способами не заразиться являются самоизоляция и соблюдение всех необходимых мер по предотвращению опасной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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