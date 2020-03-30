2020-03-30T16:53:47+03:00
Общество

С 30 марта программы поддержки среднего и малого бизнеса запускает ВТБ

Каждому предпринимателю предложат эффективное решение для помощи его бизнесу
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Одним из наиболее пострадавших сегментов российской экономики в результате пандемии коронавируса стал малый и средний бизнес. В сложившейся ситуации ВТБ оперативно разработал комплекс мер для их поддержки, которые начнут действовать с 30 марта.

В банке понимают необходимость в первую очередь реструктуризации кредитов наиболее пострадавших отраслей. И своим заемщикам здесь предложат воспользоваться продуктами «Кредит на восстановление бизнеса» - для реструктуризации ранее выданных кредитов малым предприятиям, а также «Бизнес-реструктуризация» - для реструктуризации ранее выданных экспресс-кредитов микропредприятиям. Это перекредитование на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т.п. на срок до 10 лет. При этом заемщику на срок до 6 месяцев может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту. А дополнительное обеспечение, при его наличии по действующему договору, не требуется. Ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору. Решение о реструктуризации будет принято в течение двух рабочих дней по упрощенному пакету документов.

Во-вторых, ВТБ будет предоставлять краткосрочные кредиты малым и микропредприятиям на выплату заработной платы. Это позволит компаниям сохранить коллективы и обеспечить своих работников необходимыми денежными средствами в период простоя/проблем со сбытом. Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения 1 день по минимальному пакету документов. Выдача первых таких кредитов запланирована уже завтра, 31 марта.

- Каждому предпринимателю, который обратится к нам, мы предложим эффективное решение для помощи его бизнесу, - рассказали в банке. - Мы уже получаем первые обращения клиентов и работаем с ними в индивидуальном формате. Банк следит за ситуацией и готов принимать все необходимые меры для поддержки российских компаний в нынешней ситуации.

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