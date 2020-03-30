Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: объявили охоту на красавиц
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону - повод подумать о новых вершинах и перебрать онлайн альбомы, выбрав свои лучшие фото. Все для того, чтобы задуматься о карьере модели. Такой вариант предложили в модельном агентстве Ростова-на-Дону.
- Ребята, отвлекитесь от массового психоза, плохого настроения от сорванных планов и займитесь чем-нибудь интересным! - призвали в агентстве «Имидж Элит». - Например, обратите внимание на свои классные фотографии, которые лениво пылятся на ваших страничках в соцсетях и дайте им свободу!
Речь идет о запуске конкурса «Фотомодель России», который будет проходить онлайн. Причем для участников нет никаких ограничений - ни по росту, ни по возрасту. Победителей выберут в июне при помощи Интернет-голосования. А в подарок красавицы и красавцы из народа получат дипломы лауреатов, ленты и Ники.
ИСТОЧНИК KP.RU