Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: объявили охоту на красавиц

30 Март 2020 2020-03-30T17:28:57+03:00

Красавицы уже примерили на себя маски, но онлайн конкурс можно проводить и без них. Фото: "Имидж-Центр".

В ростовском модельном агентстве знают, чем занять горожан в нерабочую неделю в Ростове-на-Дону

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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону - повод подумать о новых вершинах и перебрать онлайн альбомы, выбрав свои лучшие фото. Все для того, чтобы задуматься о карьере модели. Такой вариант предложили в модельном агентстве Ростова-на-Дону.

- Ребята, отвлекитесь от массового психоза, плохого настроения от сорванных планов и займитесь чем-нибудь интересным! - призвали в агентстве «Имидж Элит». - Например, обратите внимание на свои классные фотографии, которые лениво пылятся на ваших страничках в соцсетях и дайте им свободу!

Речь идет о запуске конкурса «Фотомодель России», который будет проходить онлайн. Причем для участников нет никаких ограничений - ни по росту, ни по возрасту. Победителей выберут в июне при помощи Интернет-голосования. А в подарок красавицы и красавцы из народа получат дипломы лауреатов, ленты и Ники.

ИСТОЧНИК KP.RU