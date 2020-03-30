2020-03-30T17:28:57+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: объявили охоту на красавиц

В ростовском модельном агентстве знают, чем занять горожан в нерабочую неделю в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Красавицы уже примерили на себя маски, но онлайн конкурс можно проводить и без них. Фото: "Имидж-Центр".Красавицы уже примерили на себя маски, но онлайн конкурс можно проводить и без них. Фото: "Имидж-Центр".
Изменить размер текста:

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону - повод подумать о новых вершинах и перебрать онлайн альбомы, выбрав свои лучшие фото. Все для того, чтобы задуматься о карьере модели. Такой вариант предложили в модельном агентстве Ростова-на-Дону.

- Ребята, отвлекитесь от массового психоза, плохого настроения от сорванных планов и займитесь чем-нибудь интересным! - призвали в агентстве «Имидж Элит». - Например, обратите внимание на свои классные фотографии, которые лениво пылятся на ваших страничках в соцсетях и дайте им свободу!

Речь идет о запуске конкурса «Фотомодель России», который будет проходить онлайн. Причем для участников нет никаких ограничений - ни по росту, ни по возрасту. Победителей выберут в июне при помощи Интернет-голосования. А в подарок красавицы и красавцы из народа получат дипломы лауреатов, ленты и Ники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Примерный семьянин!": главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин показал, как проводит карантин
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: объявили охоту на красавиц
Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года: зарегистрировано 1836 больных COVID-19
С 30 марта программы поддержки среднего и малого бизнеса запускает ВТБ
Версия: россияне уже переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией
Премьер-министр РФ призвал ввести режим самоизоляции по всей России
Регоператор ГК «Чистый город»: вывоз мусора в нерабочую неделю на особом контроле
Коронавирус в Ростове-на-Дону: всего в донской столице имеется 246 аппаратов искусственной вентиляции легких
На донской трассе произошла авария с участием трех фур
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: горожан через систему громкой связи призывают к самоизоляции
В Ростове-на-Дону задержали парочку, делавшую тайники-закладки
Жительница Ростовской области собственноручно передала лжебанкирам 90 тысяч рублей
В Ростовской области с ножом напали на 92-летнюю пенсионерку
В Ростове поймали женщину, которая выбрасывала ребенка в мусорный жбан
Конвейер без выходных: сотрудники Ростсельмаша продолжают трудиться в нерабочую неделю
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: пенсионеров во время карантина будут снабжать бесплатным питанием
На Ростовском ипподроме перенесли открытие сезона