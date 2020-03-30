"Примерный семьянин!": главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин показал, как проводит карантин

30 Март 2020 2020-03-30T17:42:56+03:00

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Действующий главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин показал чем занимается во время карантина. Он разместил в своем профиле в Instagram cсовместное фото с полуторагодовалой дочкой Дашей, которая является тезкой своей мамы.

vgkarpin Валерий Карпин с дочерью

Всей семье тренера донского клуба приходится соблюдать режим карантина из-за пандемии коронавируса, которая бушует во всем мире и уже добралась и до Ростова-на-Дону.

-Самоизоляция - лучшее время для разговора по душам, - сообщил Валерий Карпин в Instagram.

Этой публикацией многодетный отец вызвал массу восторженных комментариев: "Так держать", "Дочки у вас - чудо", "Как мило, как тепло", "Какие вы классные", "Примерный семьянин!" и т.д.

Молодые родители решили задать вопросы главному тренеру ФК "Ростов", относительно воспитания детей, ведь в этом вопросе у Валерия Карпина большой опыт и восхищаться его достижениями в качестве тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU