Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: величина штрафов за нарушения карантина

31 Март 2020 2020-03-31T17:02:58+03:00

За нарушение карантина будет денежный штраф. Фото: Архив "КП"

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Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: в ночь с 30 на 31 марта Василий Голубев принял особые меры в связи с коронавирусом. Глава региона объявил всеобщую изоляцию.

У читателей «Комсомольской правды» возникает много вопросов. Например, граждане спрашивают, какие будут штрафы за несоблюдение карантина?

На вопросы отвечает пресс-служба губернатора.

Ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер предусмотрена статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ей, должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф от 100 до 500 рублей.

Однако, сегодня, 31 марта, Госдумой РФ принят в трех чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов за это нарушение. Например, для физических лиц он составит от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU