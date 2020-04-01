Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: установили новую величину пособия по безработице

1 Апр 2020 2020-04-01T12:04:47+03:00

В региональном правительстве рассказали о новом размере пособий по безработице, которые озвучили во время нерабочей недели в Ростове-на-Дону

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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: установили новые величины пособия по безработице. Как рассказали в региональном правительстве, минимальная величина пособия по безработице составляет 1,5 тысячи рублей, максимальная – 12 130 рублей. Новые величины уже начали применять с 30 марта этого года при начислении пособия.

Так, постановление Правительства РФ было принято после обращения российского Президента к населению в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции в России.

В донском правительстве напомнили, что размер пособия безработным за первые три месяца составляет 75 процентов от среднемесячного заработка, который был начислен за последние три месяца по последнему месту работы, а за следующие 90 дней - 60 процентов указанного заработка. При этом размер пособия не может быть выше максимальной величины и ниже минимальной величины пособия по безработице. Это прописано законом о занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU