Коронавирус в Ростове-на-Дону: губернатор поручил разработать новые меры поддержки для жителей

1 Апр 2020 2020-04-01T12:42:30+03:00

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Коронавирус в Ростове-на-Дону: губернатор поручил разработать новые меры поддержки.

Накануне, 31 марта в региональном правительстве прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. На нем глава региона предложил проанализировать возможность снижения или отсрочки по обязательным платежам – в частности, капремонту.

В рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой предложений по мерам поддержки, вошли заместители главы региона, курирующие вопросы транспорта и ЖКХ. А возглавит ее первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов. Предложения должны быть представлены уже в пятницу, 3 апреля. А региональные меры поддержки бизнеса озвучит до 2 апреля и рабочая группа экономического блока.

- Людей сейчас нужно поддержать, - уверен Василий Голубев. - Необходимо ввести меры, которые будут действовать от одного до трех месяца. Это касается очень многих. Нужно основательно подумать, как облегчить людям сложности, которые временно возникли.

ИСТОЧНИК KP.RU