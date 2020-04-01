Коронавирус в Ростове-на-Дону: губернатор поручил разработать новые меры поддержки для жителей
Коронавирус в Ростове-на-Дону: губернатор поручил разработать новые меры поддержки.
Накануне, 31 марта в региональном правительстве прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. На нем глава региона предложил проанализировать возможность снижения или отсрочки по обязательным платежам – в частности, капремонту.
В рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой предложений по мерам поддержки, вошли заместители главы региона, курирующие вопросы транспорта и ЖКХ. А возглавит ее первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов. Предложения должны быть представлены уже в пятницу, 3 апреля. А региональные меры поддержки бизнеса озвучит до 2 апреля и рабочая группа экономического блока.
- Людей сейчас нужно поддержать, - уверен Василий Голубев. - Необходимо ввести меры, которые будут действовать от одного до трех месяца. Это касается очень многих. Нужно основательно подумать, как облегчить людям сложности, которые временно возникли.
ИСТОЧНИК KP.RU